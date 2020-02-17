Гороскоп на 18 февраля: Тельцы захотят сотворить нечто прекрасное, Львы столкнутся с загадкой, а Рыбам пока еще можно носить «розовые очки»

Овен

В этот день Овнам лучше будет сконцентрироваться на своем здоровье, при этом звезды намекают больше на духовный аспект, чем на физический.

Телец

Прогулка по музею или художественной галерее может вызвать у Тельцов желание сотворить нечто столь же красивое. Приятный день завершится теплым сообщением от избранника.

Близнецы

Близнецы вполне могут начать дома косметический ремонт, поскольку ваше увлечение красотой находится на самом пике.

Рак

В этот день Раки могут договаривать за другими людьми их слова, поскольку ваша интуиция, если верить звездам, находится на высоком уровне.

Лев

Звезды говорят, что практичные Львы в этот день столкнуться с чем-то необъяснимым и загадочным, как вам покажется на первый взгляд.

Дева

Девы могут изменить свою жизнь в лучшую сторону, если сходят на тренинги или семинары по духовным практикам или медитации. На таких курсах вы сможете встретить интересного человека, который станет вашим близким другом.

Весы

В этот день Весы могут открыть в себе дар ясновидения, предсказав несколько событий, которые вскоре произойдут. «Картинки из будущего», вероятнее всего, придут к вам во сне, уверены звезды.

Скорпион

Тема мистики и связанных с нею областей может также заинтересовать Скорпионов, которым звезды рекомендуют посетить книжные магазины, чтобы найти там увлекательные книги на данную тематику.

Стрелец

Звезды уверены, что Стрельцы в этот день получат отличные новости из мира финансов. Также вас могут порадовать изменения на работе, которые сулят скорый карьерный рост.

Козерог

Незначительный утренний конфликт Козерогов с романтичным партнером, скорее всего, быстро завершится примирением и вскоре вы уже будете планировать совместную поездку на отдых.

Водолей

Водолеям могут предложить новую должность в этот день, но следует помнить, что вместе с дополнительными деньгами вы также получите больше забот и ответственности.

Рыбы

«Розовые очки», через которые Рыбы смотрят на своего избранника, пора бы уже снять, но пока еще их можно оставить, ведь обещается отличный, полный романтики день вместе с любимым.

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