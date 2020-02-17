В Рузаевке в ДТП с участием микроавтобуса, легковушки и кроссовера пострадали два человека

В Рузаевке произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 15 февраля на пересечении улиц Петрова и Луначарского. По предварительной информации, 21-летний гражданин, управлявший кроссовером марки «Киа», совершая левый поворот на разрешающий сигнал светофора, не предоставил право первоочередного проезда легковому автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись. После соударения легковушку отбросило на микроавтобус марки ГАЗ.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили виновник инцидента и 21-летний водитель «Лады». Пострадавшие доставлялись в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф