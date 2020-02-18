Ситуация с китайским коронавирусом остается более чем тревожной. Растет число летальных исходов (на 13 февраля их было уже 1369), и два из них даже зарегистрированы за пределами страны. Конечно, усилия мирового медициского сообщества не могут не увенчаться успехом – рано или поздно будут найдены и лекарство, и вакцина. Однако до того момента каждый из нас должен принять самостоятельно все меры, чтобы уберечься от угрозы.Что именно она собой представляет, «Российская газета» узнала у заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии, профессора Александра Горелова. По словам специалиста, наука «знает в лицо» примерно 40 видов коронавирусов, из них нам опасны лишь несколько видов. Зато уж эти несколько способны стать причиной поистине мировых потрясений, как это было, например, в 2002-2003 году, когда вспыхнула без пяти минут эпидемия атипичной пневмонии, или в 2012 году, когда на Аравийском полуострове разразилась вспышка острого респираторного синдрома.

Коронавирус действует на организм человека так же, как вирус гриппа или возбудители большинства респираторных инфекций – проявляясь сухим кашлем, повышенной температурой, ломотой, общей слабостью, а в случае с уханьским вирусом – еще и диареей. Если не удается остановить болезнь, наступает тяжелая ее стадия, потом осложнения –и, вполне возможно, смерть. Однако прием антибиотиков и симптоматическое лечение способны переломить ситуацию, особенно если, как рекомендуют российские специалисты, дополнить их приемом иммуномодулирующих препаратов. Среди таковых лидирует отечественная разработка «Полиоксидоний» (азоксимера бромид), показывающая отличные результаты на стадии начального противостояния инфекции.

Источник: https://rg.ru/2020/02/13/zashchita-ot-koronavirusa-sushchestvuet.html