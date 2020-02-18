В Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 46-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 46-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 17 февраля на 165-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 21-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Инфинити».

46-летний водитель иномарки доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: 13.мвд.рф