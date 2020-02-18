Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района Саранска подвела итоги работы за 2019 год

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района Саранска подвела итоги работы за прошлый год.
В прошлом году указанной комиссией было проведено 20 комплексных рейдов с органами системы профилактики, в ходе которых было посещено 426 семей. Кроме того, было посещено 106 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете.
В минувшем году органами системы профилактики было подано в суд 6 заявлений о лишении родительских прав, из них 4 были удовлетворены, а 2 исковых заявления повлекли за собой ограничение указанных прав.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru