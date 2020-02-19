Гороскоп на 20 февраля: Близнецы смогут «читать» людей, у Дев может случится крупный конфликт на работе, а Рыбы будут плавать в море романтики и страсти

Овен

Звезды предупреждают Овнов, что уверенность в себе в этот день может оказаться на очень низком уровне, но не волнуйтесь, вскоре это пройдет. Не стоит срываться на близких, ведь они в этом не виноваты.

Телец

Определенное неудобство Тельцам доставит чтение книг, газет или статей с экрана компьютера. Не думайте о романтике во время работы, оставьте эти мысли на вечер.

Близнецы

Близнецы могут видеть яркие сны в этот день. Ваше умение «читать» людей будет на высоком уровне, что поможет вам вовремя избегать нападок со стороны недругов.

Рак

Проблемы с родным или близким Раков могут воскресить в памяти не самые приятные воспоминания. Звезды советуют побыть наедине и успокоиться.

Лев

В этот день Львы будут слишком обидчивы, и смогут увидеть оскорбление там, где его изначально не было. К концу дня вы должны будете успокоиться.

Дева

Девы могут крупно поссориться с коллегами на работе, но финансовые сложности помешают вам сразу сменить место работы. Используйте скрытые таланты, чтобы заполучить более выгодное предложение.

Весы

Страх повторить совершенные ранее ошибки может выбить представителей знака Весы из колеи. Не сходите с ума, будьте объективны при самооценке, ведь вы уникальны.

Скорпион

Полагавшиеся на физическую силу Скорпионы могут захотеть «прокачать» также и свой внутренний мир. Звезды советуют сходить в музей или на художественную выставку.

Стрелец

Недостаток средств или увеличившаяся цена может задержать начало реализации проекта, уже давно задуманного Стрельцами. Не стоит переживать, это лишь временные трудности.

Козерог

Этот день для Козерогов может быть подпорчен сплетнями, которые будут распускать некоторые представительницы слабого пола. Не обращайте внимания на пересуды, сконцентрируйтесь на работе.

Водолей

Старые душевные травмы Водолеев могут в этот день всплыть на поверхность. Постарайтесь отвлечься, к примеру, посетив творческое мероприятие или же выставку.

Рыбы

Эмоции, страсть и романтика будут править вами, Рыбы, в этот день. Постарайтесь уделить достаточно внимания избраннику, а не только концентрироваться на собственном удовольствии.

Читайте также Гороскоп на февраль 2020 года: Близнецам предстоит выбрать путь, Львы могут заработать много денег, а Весы встретят половинку, если не будут спешить

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами