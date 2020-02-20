Гороскоп на 21 февраля: Раки будут заторможены, творческие способности Скорпионов возьмут выходной, а Козерогам нужно будет отвлечься

Овен

Попытка что-либо выучить в этот день, Овны, обречена на провал, уверяют звезды. Может сложиться иллюзия обучения, но уже завтра вы ничего не будете помнить.

Телец

Ночные кошмары или гнетущие сны могут указывать на серьезные проблемы с вашим эмоциональным состоянием, Тельцы. Не стоит от них просто отмахиваться, следует выявить и устранить причину.

Близнецы

Память может подвести Близнецов в этот день, на который назначено важное социальное мероприятие, вероятно связанное с бизнесом. Вы можете его просто пропустить.

Рак

В этот день Раки, измотанные физическими упражнениями или умственной нагрузкой, могут быть несколько заторможенными. Следует хорошенько отдохнуть, чтобы вернуть форму.

Лев

Сексуальность Львов убьют нагрузки, с которыми вы в последнее время сталкиваетесь. От этого может пострадать ваш избранник, чувства которого на высоте и он требует к себе внимания.

Дева

Прекрасный день для тех Дев, которые решили что-то изучить – ваша способность усваивать новую информацию будет просто феноменальной, не упустите такой шанс.

Весы

Несмотря на большую загруженность делами, Весы, найдите время, чтобы помочь другу, родственнику или соседу, который об этом вас попросит.

Скорпион

На этот день творческие способности Скорпионов возьмут выходной, поэтому если у вас запланирована работа над проектом соответствующей направленности, то лучше подождать следующего дня.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов о том, что это не самый лучший день для занятий домашними делами. Лучше займитесь делами вне дома или развлеките себя походом в гости, к примеру.

Козерог

Козероги могут начать скучать по другу или близкому человеку, который уедет из города в этот день. Звезды советуют занять себя каким-то делом и оставаться на связи с дорогим вам человеком, ожидая его возвращения.

Водолей

В этот день Водолеи могут столкнуться с некоторыми финансовыми сложностями, касающимися вашего предприятия. Не стоит особо нервничать, так трудности будут носить временный характер.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам не поддаваться упадническим настроениям, даже если вам покажется, что ваша карьера стоит на месте. Вскоре все вернется в норму вместе с вашим оптимизмом.

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