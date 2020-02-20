Жители Мордовии смогут сообщить о коррупционных преступлениях, совершенных стражами порядка

Жители Мордовии получат возможность сообщить о фактах совершения преступлений коррупционного характера сотрудниками правоохранительных органов.

В период с 09:00 до 16:00 21 февраля ГУ МВД РФ по Мордовии будет принимать телефонные звонки от жителей республики по вопросам, связанным с фактами совершения коррупционных преступлений стражами порядка.

Сообщить об указанных противоправных деяниях сотрудников правоохранительных органов можно будет по следующему телефонному номеру: 29-88-25.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что жительница Саранска из-за ревности оклеветала подругу бывшего мужа.

Источник: 13.мвд.рф