В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Днём 19 февраля на 41-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево и Теньгушево, стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Фольксваген-Поло», за рулем которого находился 33-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в Ковылкино сотрудники ДПС на улице Ст. Разина остановили автомобиль марки ВАЗ-21101 под управлением 36-летнего мужчины, который был пьян.

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Источник: гибдд.рф