Гороскоп на 23 февраля: перемены обойдут Овнов стороной, Девам очень повезет, а Козерогам следует записаться на обучающие курсы

Овен

На работе у Овнов будут происходить большие изменения, сравнимые с землетрясением, однако звезды уверены, что вам бояться нечего, нужно только держаться как можно дальше от эпицентра событий.

Телец

Тельцы будут ощущать себя взволнованными и живыми после недавней встречи с человеком, которого вы все никак не моете выбросить из головы. Пока что не ясно, выйдет из этого что-то серьезное или это простая интрижка.

Близнецы

В этот день Близнецы решат себя порадовать и приобретут новый «умный» гаджет домой. Вы напряженно работали в последнее время, и если это вас так радует, то почему бы и нет, говорят звезды.

Рак

Звезды советуют Ракам записаться на семинар или найти в Интернете людей, которые разделяют ваши интересы, ведь изучать новую для себя тему всегда лучше в коллективе.

Лев

Львы в этот день получат много информации о финансовых операциях и новых возможностях, связанных с инвестициями. Ваше чутье позволит вам отделить стоящие советы от шелухи.

Дева

В этот день Девы могут встретить человека своей мечты, поэтому держите глаза открытыми. Если вы уже нашли свою половинку, то тогда вы можете получить денежный бонус.

Весы

Звезды советуют Весам задуматься о смене если не основного рода занятий, то хотя бы хобби. Выберете для себя новое увлечение, которое добавит красок в вашу жизнь.

Скорпион

Вполне вероятно, что Скорпионов в этот день со страшной силой потянет отправиться в путешествие, при этом ваш взор будет прикован к экзотическим местам планеты, таким как Новая Зеландия или Таиланд.

Стрелец

Даже самые хорошие перемены всегда вызывают чувство тревоги, Стрельцы. Лучше сконцентрируйтесь на новых возможностях, которые у вас появляются.

Козерог

Козероги могут посвятить тот день улучшению себя, записавшись на курсы для взрослых – от кулинарных уроков до обучения программированию.

Водолей

В этот день Водолеи могут столкнуться с чем-то новым для себя, но вы быстро вникните в суть процесса и даже начнете его использовать в своих интересах.

Рыбы

Рыб ждет смена обстановки в ближайшие дни, при этом править балом будут хаос и беспорядок. Ваши организаторские способности придутся ко двору, поэтому надевайте генеральский мундир и начинайте командовать.

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