Гороскоп на 24 февраля: Близнецам не позвонит любимый, на Львов нападет приступ лени, а Водолеи захотят побыть в одиночестве

Овен

Звезды советуют Овнам совершить все деловые поездки рано утром, так как днем на дорогах появятся пробки и вам придется путешествовать пешком.

Телец

В этот день Тельцы могут столкнуться с этическим кризисом, который заставит вас посмотреть на некоторые вещи под новым углом.

Близнецы

Близнецы могут страдать от того, что любимый человек вам не звонит. Только не думайте, что о вас забыли. Вероятнее всего помехой стали важные дела вашей половинки.

Рак

Несколько дней у Раков будут низкие биоритмы, поэтому придется на время отказаться от умения читать мысли. Правда, обычная логика тоже будет сбоить, но вскоре все вернется на свои места.

Лев

Внезапное нападение лени лишит Львов желания делать что-либо, кроме просмотра телевизора или чтения любимой книжки лежа в кровати.

Дева

В этот день Девы могут почувствовать острую необходимость спрятаться от всех, накрывшись с головой одеялом или засев на кухне и выключив телефон.

Весы

Весы будут отвлечены обдумыванием важных космических или метафизических тем, поэтому все бытовые дела пройдут мимо вас в этот день.

Скорпион

Оплатившие все счета Скорпионы могут почувствовать, что у вас осталось не так много денег, как бы вам хотелось. Не волнуйтесь, вскоре ваши сундуки вновь наполнятся.

Стрелец

Стресс и усталость Стрельцов отразятся на вашей внешности, поэтому не пугайтесь, когда вы увидите себя в зеркало в этот день. Вам просто нужен отдых.

Козерог

Одно из событий этого дня воскресит в памяти Козерогов давний неприятный инцидент и связанные с ним чувства, которые испортят вам большую часть дня.

Водолей

Желание побыть в одиночестве настигнет в этот день также и Водолеев, которые даже не захотят разделить трапезу с родными или близкими людьми.

Рыбы

В этот день Рыбы будут ожидать курьера, который должен доставить желанную посылку. Займитесь чем-нибудь полезным, тогда и время пролетит гораздо быстрее.

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