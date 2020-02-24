Гороскоп на 25 февраля: Тельцам нужно ловить удачу, Скорпионы будут проницательны, а Рыбы займутся ремонтом

Овен
Экстрасенсорные способности Овнов будут в этот день на пике. С вами может связаться ваш бывший возлюбленный, которому потребуется совет.
Телец
Удача и ваши таланты, Тельцы, в этот день найдут друг друга. Это событие откроет перед вами широкий выбор возможностей, которыми нужно будет успеть воспользоваться.
Близнецы
Все мысли Близнецов, уставших от работы и одиночества, будут повернуты в сторону секса. Попробуйте пригласить кого-то на ужин, советуют звезды.
Рак
Ракам следует использовать свой талант предвидения для как можно скорейшего решения проблем, чтобы они не превращались в неразрешимые задачи.
Лев
В этот день Львам откроется очередная прописная истина – лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных.
Дева
На работе у Дев идут большие перемены, и вы уже начинаете подыскивать себе новое место работы, но не спешите это делать, ведь у начальства на вас есть планы, хоть они пока еще и не озвучены.
Весы
Энтузиазм и уверенность в своих силах помогут Весам в этот день. Все вокруг будут сражены вашей очаровательной улыбкой и задорным смехом.
Скорпион
Повышенная чувствительность и обостренная интуиция помогут в этот день Скорпионам правильно понимать настроение окружающих.
Стрелец
Романтика видает в воздухе, который окружает Стрельцов. Может быть кто-то из знакомых или давний школьный приятель окажет вам знаки внимания.
Козерог
В этот день мысли Козерогов будут витать в облаках, что не позволит вам концентрироваться на работе. Только вот улететь от рутины не получится, готовьтесь к сложному дню.
Водолей
Звезды советуют Водолеям в этот день больше полагаться на свои чувства и интуицию, чем на разум и логические доводы.
Рыбы
Рыбы, в которых проснется творческая жилка, устроят небольшой ремонт. Результатом этого действа будут приятно удивлены все ваши близкие, друзья и знакомые.
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