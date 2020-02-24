Гороскоп на 25 февраля: Тельцам нужно ловить удачу, Скорпионы будут проницательны, а Рыбы займутся ремонтом

Овен

Экстрасенсорные способности Овнов будут в этот день на пике. С вами может связаться ваш бывший возлюбленный, которому потребуется совет.

Телец

Удача и ваши таланты, Тельцы, в этот день найдут друг друга. Это событие откроет перед вами широкий выбор возможностей, которыми нужно будет успеть воспользоваться.

Близнецы

Все мысли Близнецов, уставших от работы и одиночества, будут повернуты в сторону секса. Попробуйте пригласить кого-то на ужин, советуют звезды.

Рак

Ракам следует использовать свой талант предвидения для как можно скорейшего решения проблем, чтобы они не превращались в неразрешимые задачи.

Лев

В этот день Львам откроется очередная прописная истина – лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных.

Дева

На работе у Дев идут большие перемены, и вы уже начинаете подыскивать себе новое место работы, но не спешите это делать, ведь у начальства на вас есть планы, хоть они пока еще и не озвучены.

Весы

Энтузиазм и уверенность в своих силах помогут Весам в этот день. Все вокруг будут сражены вашей очаровательной улыбкой и задорным смехом.

Скорпион

Повышенная чувствительность и обостренная интуиция помогут в этот день Скорпионам правильно понимать настроение окружающих.

Стрелец

Романтика видает в воздухе, который окружает Стрельцов. Может быть кто-то из знакомых или давний школьный приятель окажет вам знаки внимания.

Козерог

В этот день мысли Козерогов будут витать в облаках, что не позволит вам концентрироваться на работе. Только вот улететь от рутины не получится, готовьтесь к сложному дню.

Водолей

Звезды советуют Водолеям в этот день больше полагаться на свои чувства и интуицию, чем на разум и логические доводы.

Рыбы

Рыбы, в которых проснется творческая жилка, устроят небольшой ремонт. Результатом этого действа будут приятно удивлены все ваши близкие, друзья и знакомые.

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