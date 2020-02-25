Гороскоп на 26 февраля: Ракам стоит избегать сплетен, разум Дев требует новых заданий, а Козероги могут «заболеть» идеей путешествия

Овен

В этот день Овнам стоит опасаться того, что кто-то на работе будет саботировать ваши действия или попытается украсть ваши идеи.

Телец

Тельцов поглотит страсть к своему избраннику и появится дикое желание сбежать от всего мира с любимым на необитаемый остров.

Близнецы

Множество взглядов представителей противоположного пола будет приковано к вашей персоне в этот день, Близнецы. Подарите незабываемый вечер избраннику.

Рак

В этот день Ракам могут нашептать сплетни о знакомых вам людях, но если вы не хотите стать очередной «новостью», держитесь подальше от подобных «источников информации».

Лев

Звезды дают немалые шансы на то, что Львам могут предложить повышение. Ваши недавние успехи и каждодневные старания оказались замечены начальством.

Дева

Ваш ум, Девы, жаждет новых вызовов, поэтому вас всегда тянет к переменам. Запишитесь на очередные курсы или возьмите больше работы, чтобы утолить этот «голод».

Весы

Весам следует устроить своему избраннику романтическое приключение в этот вечер. Закажите столик в ресторане или устройте ужин со свечами дома.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам следить за собой и не слишком усердствовать на работе, или во время шопинга, поскольку зачастую вы просто не в силах остановиться.

Стрелец

В этот день Стрельцам лучше очень тщательно выбирать слова, которые вы будете говорить коллегам на работе. Усмирите свое желание раскритиковать ближнего, не раскачивайте лодку.

Козерог

Звезды говорят, что Козероги, которые в этот день просто «заболеют» идеей отправиться в путешествие, идут навстречу судьбе, ведь новые романтические отношения завяжутся у вас именно вдали от дома.

Водолей

Творческие способности Водолеев будут в этот день на рекордно высоком уровне. Отбросьте сомнения, которые обычно вас «тормозили», и начинайте творить.

Рыбы

В этот день звезды советуют Рыбам постоянно проверять свой почтовый ящик и другие средства связи, поскольку вам должно прийти очень важное сообщение или звонок.

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