В Мордовии пойдет под суд иностранец, пытавшийся дать взятку транспортному полицейскому

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении иностранца, который обвиняется в покушении на дачу взятки транспортному полицейскому.

Некоторое время назад 34-летний житель одной из среднеазиатских республик, будучи пассажиром поезда, курсировавшего из Москвы в Ташкент, предъявил стражам порядка миграционную карту с истекшим сроком действия. Мужчина, желая избежать ответственности, предложил транспортному полицейскому взятку в размере 1 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: пфоут.мвд.рф