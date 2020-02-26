Гороскоп на 27 февраля: представители почти всех знаков столкнутся с дезинформацией, поэтому звезды советуют проверять все данные

Овен

Несмотря на небольшие препятствия на пути, Овны, вы упорно идете к цели. Задержки, конечно, огорчают, но они не повлияют на конечный результат.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов о том, что адвокат или банковский работник могут в этот день ввести вас в заблуждение, предоставив неточную информацию. Будьте внимательны.

Близнецы

Родные и близкие Близнецов могут скрывать от вас нечто, рассказывая неправду в попытке вас защитить. Узнайте правду сами, проверив все данные и сопоставив факты.

Рак

Мысли Раков в этот день будут хаотичны, поэтому найдите время, чтобы привести их в порядок. Освободитесь от ненужных в данный момент мыслей, записав их на бумажку.

Лев

В этот день Львы должны вмешаться и помочь близкому человеку, который страдает, но ни о чем не говорит. Правда, помощь не должна быть навязчивой, будьте деликатны

Дева

Опасение сблизиться с человеком не должно помешать Девам оказать помощь кому-то в трудную минуту. Вечером обязательно отдохните, вы истощены эмоционально и физически.

Весы

Кто-то на вашей работе, Весы, добивается своих целей путем распространения слухов, дезинформации и сплетен. Вы должны остановить этот поток неправды, установив источник.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не паниковать при получении негативных известий о ваших финансах, ведь после более тщательного изучения ситуации окажется, что все не так уж и плохо.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут скрыть правду от своих друзей, родных или близких в надежде защитить их чувства, но звезды призывают вас этого не делать.

Козерог

Даже уставшие, но все еще трудоголики Козероги должны признать, что в этот день лучше было бы остаться дома и отдохнуть. Постарайтесь так и сделать, если, конечно, получится.

Водолей

Водолеев в этот день может бросить близкий друг или избранник, но вскоре окажется, что этому человеку просто требуется побыть наедине, чтобы решить свои проблемы.

Рыбы

Коллеги, соседи или знакомые Рыб могут пострадать от неправдивой информации, которая будет распространяться, как лесной пожар. Перепроверяйте все новые данные.

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