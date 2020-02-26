В Мордовии осудили автомобилиста, устроившего ДТП, в котором пострадал человек

В Мордовии суд вынес приговор в отношении автомобилиста, устроившего ДТП, в результате которого пострадал человек.

4 августа прошлого года 45-летний житель Темниковского района, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось. Пассажир виновника ДТП получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением суда в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно и лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год и 8 месяцев.

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Источник: prokrm.ru