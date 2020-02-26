Прокуратура Мордовии принимает меры к взысканию задолженности за использование государственного и муниципального имущества

В прошлом году в Мордовии прокуратура принимала меры к взысканию задолженностей за использование государственного и муниципального имущества.

На протяжении минувшего года в Мордовии сотрудниками прокуратуры было пресечено 45 фактов незаконной передачи государственного (муниципального) имущества в обход процедуры торгов либо с нарушением порядка их проведения, а также по причине изменения условий, которые ранее были основанием для предоставления государственной собственности частным лицам.

После прокурорского вмешательства были приняты меры к взысканию задолженности за использование государственного и муниципального имущества в размере около 20 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru