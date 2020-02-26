В Ленинском районе Саранска в январе 29 человек привлекли к ответственности за административные правонарушения

Административная комиссия Ленинского района Саранска отчиталась о результатах работы за первый месяц текущего года.
На протяжении первого месяца нынешнего года в указанном районе за различные административные правонарушения к ответственности были привлечены 29 человек.
Общая сумма наложенных за отчетный период штрафов составила 20200 рублей. Удалось взыскать 1300 рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru