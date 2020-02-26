В Пролетарском районе Саранска с начала нынешнего года выявили 5 нарушений правил оформления гаражей

С начала нынешнего года в Пролетарском районе Саранска было выявлено несколько нарушений, касающихся оформления земельных участков для размещения гаражей.

В общей сложности с начала текущего года на территории указанного района Саранска муниципальный земельный инспектор выявил 5 случаев нарушения правил оформления участков с целью последующего размещения гаражей.

Гражданам, которые не соблюли требования закона, были выданы предписания об устранении нарушений в течение года, а также была разъяснена процедура оформления земельных участков.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Ленинском районе Саранска в январе 29 человек привлекли к ответственности за административные правонарушения.

Источник: adm-saransk.ru