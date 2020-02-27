В Мордовии состоялся смотр сил и средств, предназначенных для реагирования в паводкоопасный период

26 февраля состоялся смотр сил и средств ГУ МЧС РФ по Мордовии, предназначенных для реагирования в паводкоопасный период.

В указанном смотре приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда Саранска, государственной инспекции по маломерным судам и республиканской аварийно-спасательной службы. Была представлена техника данных подразделений, а также инвентарь и снаряжение.

Кроме того, прошла пресс-конференция по готовности сил и средств к весеннему паводку. Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Игорь Чадов заявил, что все структуры готовы для реагирования в паводкоопасный период.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru