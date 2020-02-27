Гороскоп на 28 февраля: Овнам следует обновить гардероб, Львы могут разбогатеть, а Скорпионы имеют все шансы встретить свою половину

Овен

Внутренне изменившиеся в лучшую сторону Овны стали также лучше выглядеть. Теперь осталось обновить свой гардероб, советуют звезды.

Телец

Откровенная беседа с вашим избранником, Тельцы, изменит ваши отношения. Пока трудно сказать, в какую сторону – к лучшему или худшему, но ваши отношения уже точно не будут такими, как прежде.

Близнецы

В этот день Близнецы потратят очень много времени, пытаясь получить ответы на важные вопросы, без которых ваша работа не сдвинется с места.

Рак

Страсть и романтические чувства Раков не получат тот ответ от избранника, на который вы рассчитывали, однако это вовсе не значит, что отношениям конец. Просто не всем же быть романтиками.

Лев

Случайно полученная информация, Львы, после соответствующей проверки и при должном с ней обращении, делает людей в наши дни очень богатыми. Не упустите свой шанс.

Дева

В этот день на общественном мероприятии могут встретить сильно изменившегося старого знакомого, к которому у вас появится влечение.

Весы

Весам следует продумать все аспекты своего нового проекта, прежде чем начинать его. У вашей затеи, несмотря на будущие взлеты и падения, есть отличные шансы на успех.

Скорпион

Звезды предупреждают собравшихся в путешествие Скорпионов, что ко встреченному в пути человеку у вас могут возникнуть очень сильные чувства.

Стрелец

Вложения Стрельцов наконец-то принесут вам доход, но звезды советуют не спешить тратить прибыль, поскольку эти деньги вам могут понадобиться в самое ближайшее время.

Козерог

Любые партнерские отношения, начатые в этот день, сулят Козерогам хорошую перспективу на длительный период. Возможны не только бизнес, но и романтические отношения.

Водолей

Если у Водолеев были мысли о поиске новой работы, то в этот день следует начать предпринимать первые шаги в этом направлении. Для начала составьте резюме и изучите вакансии в Сети.

Рыбы

В этот день романтика может вернуться в отношения Рыб и вашего избранника. Свободные представители данного знака могут обзавестись парой уже к вечеру.

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