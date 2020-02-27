Гороскоп на март 2020 года: Тельцы завершат творческий проект, одиночество пойдет на пользу Ракам, а Скорпионам лучше начать месяц с отдыха

Овен

Новый месяц сразу же подбросит Овнам несколько проблем, решить которые окажется легко, если вы сможете сфокусироваться на этой задаче. В остальном месяц обещает принести много радости, удачи и хорошего настроения. Свободные Овны смогут даже встретить интересного человека.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Львы, карьера – Весы.

Телец

Звезды советуют Тельцам тщательно подобрать свое окружение, избавившись от не слишком приятных или просто злых людей. Хороший настрой позволит вам заняться творческим проектом, который теперь получит шансы на удачное завершение. Перед вами откроются новые пути, а интуиция поможет выбрать правильный.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Львы, карьера – Весы.

Близнецы

Собранность поможет Близнецам в этом месяце не совершать ошибок, главной из которых может стать попытка сделать несколько дел сразу. Беритесь за проекты по очереди и каждый доводите до финала. Небольшие изменения почти всегда идут на пользу, поэтому звезды советуют вам обновить гардероб или сделать дома косметический ремонт.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Козероги.

Рак

Чтобы достичь успеха в творчестве или на работе, Ракам потребуется частенько оставаться наедине с собой и как можно меньше нервничать, однако было бы хорошо прислушиваться к мнению окружающих, которые могут высказывать интересные мысли и полезные идеи. Чаще созванивайтесь с дорогими вам людьми, и не таите обид.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Стрельцы.

Лев

В этом месяце Львы будут особенно обаятельны и привлекательны, поэтому шансы одиноких представителей данного знака найти своего избранника резко повышаются. Звезды говорят, что вам не следует в марте переутомляться, а еще нужно как можно больше общаться с позитивно настроенными людьми.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Скорпионы, карьера – Рыбы.

Дева

Решительные действия Дев в этом месяце принесут вам удачу. Правда, проблемы все же появятся, но вы сможете их решить, поскольку в новом месяце вы получите дополнительный заряд сил и бодрости. Помогайте окружающим вас людям, даже если это будет отнимать больше времени, чем вы планировали. Поверьте, добрые поступки всегда окупаются.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Рыбы.

Весы

Многие начиная Весов в этом месяце будут успешными, но только при условии, что вы будете вкладывать в каждый свой проект все силы. Потребуется неимоверная концентрация усилий, чтобы не распыляться между проектами, но итоговый результат будет того стоить. Звезды советуют не давать пустых обещаний.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам начать март с небольшого отпуска. Главное, чтобы вокруг вас хотя бы несколько первых дней месяца царил покой. Это задаст положительную для вас программу на целый месяц. Расчетливость в делах и внимание к избраннику помогут вам добиться успехов сразу на двух направлениях.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Козероги, карьера – Близнецы.

Стрелец

Стрельцам следует проявиться максимум осторожности, предупреждают звезды, особенно в финансовых делах. К концу месяца можно будет расслабиться, ведь ситуация начнет складываться в вашу пользу, но напряженность сохранится в делах сердечных и на работе, где вас может обмануть человек, которому вы привыкли доверять.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Раки.

Козерог

Первый весенний месяц может пройти без ссор, скандалов и прочих неприятностей, если Козероги сами не будут провоцировать их появление. Первые две трети месяца будут относительно спокойными, а последний десяток дней окажется весьма напряженным. Помните, главное быть спокойным и тогда все невзгоды пройдут стороной.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Водолей

Не пытайтесь в этом месяце понравиться всем, Водолеи, ведь некоторые люди будут настроены к вам враждебно изначально и никакие усилия не заставят их изменить свое мнение. Сконцентрируйтесь лучше на том, чтобы определить ваш дальнейший путь, ведь перед вами откроется много новых возможностей.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Близнецы, карьера – Львы.

Рыбы

Первый весенний месяц заставит активизироваться недоброжелателей Рыб, но вы отобьете все их атаки, если, конечно, приложите для этого достаточно усилий. Звезды советуют одиноким Рыбам как можно раньше открыть свои чувства избраннику, тогда ваши шансы на успех в любовных делах резко возрастут.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Девы.

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