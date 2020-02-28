Гороскоп на 29 февраля: Тельцы и Близнецы будут принимать гостей, Девам могут предложить повышение, а Козерогам следует отдохнуть

Овен

Звезды советуют Овнам быть более тактичными и деликатными, а не говорить всю горькую правду человеку в лицо, наживая при этом врагов.

Телец

Желание Тельцов побыть в этот день в одиночестве будет с успехом проигнорировано друзьями, приятелями или просто знакомыми, которые в любом случае придут к вам в гости.

Близнецы

Принимать гостей в этот день будут также и Близнецы, правда, тоже без особого на то желания, но не выставлять же людей на улицу.

Рак

Ракам в этот день предстоит быстро сделать все свои дела, отказаться выполнять которые вы не в силах, чтобы еще осталось свободное время на личные проекты.

Лев

В этот день Львам лучше постараться избежать сильных физических, поскольку при получении травмы лечение затянется на долгое время.

Дева

Не позволяйте низкой самооценке и неуверенности в своих силах стать на пути вашего карьерного роста, Девы. В этот день вам могут предложить повышение, важно не упустить свой шанс.

Весы

Ваш друг или знакомый, Весы, может обратиться к вам за финансовой помощь. Лучше не давать ему в долг, а помочь человеку выйти на новый уровень дохода.

Скорпион

Скорпионам, решившим вдруг навести порядок в доме, в любом случае потребуется помощь родных или избранника, поэтому лучше сразу заручиться поддержкой, а уже затем приступать к делу.

Стрелец

Занятые домашними делами Стрельцы не могут себе позволить куда-либо отлучиться. Звезды советуют расслабиться на один вечер, устроив просмотр хорошего старого фильма под вкусный, доставленный из ресторана ужин.

Козерог

Козерогам вовсе не обязательно начинать заниматься делами с самого утра, особенно если вчерашний вечер прошел слишком бурно. Отдохните до обеда.

Водолей

Решившим обновить свой дом Водолеям не обязательно делать косметический ремонт. Можно освежить обстановку несколькими новыми вещами или предметами мебели.

Рыбы

Если Рыбы будут себя плохо чувствовать в этот день, то потребуется вызвать врача. В любом случае денек-другой отлежитесь дома, и лишь когда вам станет лучше, можете выходить на службу.

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