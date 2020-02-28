В Мордовии пресекли деятельность группы лиц, причастных к изготовлению, хранению и сбыту оружия

В Мордовии стражами порядка была пресечена деятельность нескольких граждан, занимающихся на противозаконных основаниях изготовлением, хранением и сбытом оружия.

Подозреваемые были задержаны в Саранске в декабре минувшего года. В подпольных мастерских причастные к противозаконной деятельности лица охолощенное и сигнальное оружие переделывали в боевое. Во время обысков правоохранители изъяли более 30 пистолетов и револьверов, порядка 3 тыс. патронов различного калибра, основные части и макеты оружия, а также взрывчатые вещества.

Подозреваемые полностью признают свою вину.

В отношении граждан, причастных к противозаконной деятельности, было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф