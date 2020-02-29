Гороскоп на 1 марта: Овнам нужно верить в себя, Львов «догонит» ваша расточительность, а Стрельцы справятся с появившимися на их пути трудностями

Овен

Недавние неудачи на работе могут вызвать у Овнов сомнения относительно собственных возможностей, но звезды призывают вас быть объективными и верить в себя.

Телец

В этот день лучше никуда и ничего не инвестировать, Тельцы. Звезды уверены, что вам не помешало бы навести порядок в своих финансах.

Близнецы

Звезды призывают Близнецов устранить все потенциальные опасности возле дома, которые могут привести к вашей травме или травме ваших родных.

Рак

Отзывчивым Ракам будет тяжело работать, когда рядом с вами будет страдать кто-то из коллег. Сделайте свою работу, а вечером поговорите с бедолагой.

Лев

Таланты Львов придется применить для более тщательного планирования ваших расходов, так как может возникнуть ситуация с отложенной оплатой ваших покупок, о которой вы уже забыли.

Дева

В этот день Дев может захватить желание сбежать от окружающей вас рутины и скуки, чтобы испытать приключение. Спланируйте для себя увлекательные выходные.

Весы

Звезды говорят, что Весы будут открыты для получения новой информации, поэтому используйте этот день для обучения чему-то новому, что вы давно хотели научиться делать.

Скорпион

Скорпионам не следует беспокоиться из-за финансовых сложностей, ведь помощь вам будет предоставлена из внешнего источника. Все же следует научиться лучше планировать свои траты.

Стрелец

Практичность Стрельцов в сочетании с вашими эффективными действиями поможет преодолеть любые трудности, вставшие на вашем пути. Просто сделайте то, что необходимо.

Козерог

Новости из внешних источников, таких как Интернет, ТВ или радио могут пошатнуть веру Козерогов во что-то очень важное для вас. С другой стороны это развяжет вам руки, покажет новые пути и откроет недоступные ранее возможности.

Водолей

В этот день Водолеям станет невыносимо скучно и вам захочется приключений. Подождите выходных, а затем порадуйте себя чем-то веселым и увлекательным.

Рыбы

Рыбы могут получить новость о своем повышении, но не перепроверяйте ее слишком долго, думая, что это розыгрыш. Получите поздравления и поблагодарите всех, кто вам помогал.

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