Народные приметы на 4 марта подскажут, установится ли в ближайшие дни настоящая весенняя погода

Народные приметы на 4 марта помогут узнать, установится ли в ближайшее время весенняя погода.

Поверья, составленные людьми, которые несколько веков назад вели регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, гласят, что в том случае, если в четвертый день марта имеют место большие снежные сугробы, настоящая весенняя погода в ближайшее время не ожидается. Солнечная погода в этот день является предвестником хорошего урожая.

Хозяйки, жившие несколько веков назад, 4 марта старались приготовить как можно больше еды, поскольку верили в то, что эти действия в будущем принесут им богатство.

Также в былые времена люди боялись заболеть 4 марта, полагая, что вылечиться им будет крайне сложно, а вероятность смертельного исхода в данном случае очень высока.