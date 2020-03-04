38-летний житель Саранска во время ссоры до смерти избил свою знакомую

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 38-летний мужчина, который до смерти избил свою 42-летнюю знакомую.

Стражами порядка было установлено, что в ночь на 27 февраля 38-летний гражданин, находясь в квартире своего знакомого, проживающего по адресу – улица Коваленко, распивал алкогольные напитки в компании владельца жилья и ещё одной его гостьи 42-летнего возраста. В определенный момент хозяин квартиры уснул. После этого гости продолжили распивать спиртное. Затем между женщиной и мужчиной вспыхнула ссора, в ходе которой последний принялся наносить оппонентке удары руками и ногами по голове и туловищу.

Пострадавшая скончалась. Причинами смерти женщины стали отек головного мозга и тупая закрытая травма головы.

38-летний мужчина в кратчайшие сроки был задержан. Гражданин признал свою вину, а также пояснил, что ссора произошла из-за того, что женщина хотела похитить личные вещи уснувшего хозяина квартиры.

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Источник: mordovia.sledcom.ru