Гороскоп на 5 марта: Близнецам следует побороть свой страх, Девам нужно использовать свою мудрость, а Козерогам лучше вообще молчать

Овен

В этот день Овны могут не захотеть принимать важное решение, и переложат этот груз на плечи другого человека. Звезды уверяют, что в таком случае ваши интересы не будут учтены.

Телец

Звезды советуют Тельцам, которые при принятии решения запутаются в фактах и доводах, просто плыть по течению, не забивая свою голову лишними мыслями и расчетами.

Близнецы

Близнецам следует побороть свой страх, который мешает вам трезво оценить ситуацию, и понять, что бояться на самом деле нечего.

Рак

Этот день точно будет хорошим для Раков, которые будут помогать своим друзьям, знакомым, коллегам и получать от них помощь взамен.

Лев

Львам следует научиться награждать себя за хорошие поступки, совершенные не только для себя и своей семьи, но и для окружающих.

Дева

Звезды призывают Дев использовать свою мудрость в деле, ведь в знаниях нет смысла, если они просто будут лежать у вас в голове мертвым грузом.

Весы

В этот день Весам стоит задуматься о будущем и начать откладывать средства «на черный день», поскольку трата заработанного на развлечения ничего вам не даст в перспективе.

Скорпион

Энергию Скорпионов в этот день следует использовать таким образом, чтобы дать понять окружающим, что стоять на вашем пути не следует ни при каких обстоятельствах.

Стрелец

Звезды призывают Стрельцов отбросить осторожность в этот день и устроить себе приключение, о котором вы давно мечтали.

Козерог

В этот день Козерогам нужно следить за своим языком и отпускать в адрес окружающих как можно меньше едких замечаний, ведь они могут привести к конфликту или иметь даже более серьезные последствия.

Водолей

Мысли Водолеев в этот день будут далеки от реальности – НЛО, заговоры, жизнь на других планетах и другие подобные темы будут занимать ваш ум.

Рыбы

Рыбы могут спланировать поездку с друзьями или коллегами, взяв на себя роль лидера и организатора. Ваши навыки будут замечены и, возможно, вам предложат повышение.

Читайте также Гороскоп на март 2020 года: Тельцы завершат творческий проект, одиночество пойдет на пользу Ракам, а Скорпионам лучше начать месяц с отдыха

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами