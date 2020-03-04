34-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в распространении порнографических материалов.

Некоторое время назад 34-летний житель Саранска разместил на своей странице в одной из популярных социальных сетей видеоролик порнографического характера. Данный материал мужчина скопировал со страницы другого пользователя. Доступ к рассматриваемому видеоролику горожанин не ограничил.

Житель Саранска не отрицает свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф