В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло спортивное мероприятие

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии с целью развития физических качеств и пропаганды здорового образа жизни со слушателями было проведено спортивное мероприятие.

Слушатели показали свои физические возможности в нескольких номинациях, среди которых «Армрестлинг», «Поднятие гири», «Перетягивание каната», «Бег в мешках» и «Бои с подушками».

На спортивных площадках царили спортивный дух, оживление и азарт.

Участники мероприятия продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, силу, выносливость, быстроту и ловкость.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su