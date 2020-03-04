В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже алкогольной продукции из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.

Вечером 1 марта стражи порядка получили сообщение о происшествии, произошедшем в магазине, расположенном в Октябрьском районе города. Выяснилось, что неизвестный гражданин взял с прилавка алкогольную продукцию и, минуя кассу, направился к выходу. Охранники потребовали остановиться, но мужчина продолжил движение, а затем, сев в припаркованный возле магазина автомобиль, скрылся.

Спустя два дня, сотрудники Росгвардии во дворе многоквартирного дома заметили транспортное средство, приметы которого совпадали с переданной ориентировкой. Благодаря этому стражам порядка удалось установить личность гражданина, подозреваемого в похищении алкогольной продукции, им оказался 33-летний житель Большеберезниковского района.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia