В Мордовии прокуратура добивается приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством

Прокуратура Мордовии добивается приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.

Прокурором Большеберезниковского района были принесены протесты на административные регламенты администрации района по предоставлению муниципальных услуг по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, выдаче разрешений на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не содержащие сведений о возможности подачи заявления о предоставлении градостроительного плана земельного участка и соответствующих разрешений в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Административный регламент администрации Зубово-Полянского района по предоставлению муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана устанавливал 20-дневный срок для подготовки, регистрации и выдачи этого документа, тогда как этот срок в актуальной редакции составляет 14 рабочих дней. На незаконный нормативный правовой акт районным прокурором был принесен протест.

В ходе надзорных мероприятий, проведенных в Мордовии в январе текущего года, прокурорами было выявлено 120 нарушений рассматриваемого характера.

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Источник: prokrm.ru