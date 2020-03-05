В Мордовии сотрудники прокуратуры приняли участие в совещании с представителями органов местного самоуправления

Прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Мордовии Сидоров А.И. и заместитель прокурора Ленинского района Саранска Вельдяев А.И. приняли участие в проводимом республиканским министерством юстиции совещании с участием представителей органов местного самоуправления.

В ходе указанного совещания были подведены итоги деятельности по ведению регистра муниципальных правовых актов за прошлый год.

В рамках рассматриваемого мероприятия также была освещена практика прокурорского надзора за законностью муниципальных правовых актов. Кроме того, были обсуждены имеющиеся проблемы при ведении соответствующего регистра.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru