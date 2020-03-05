Судебные приставы взыскали с одной из организаций Мордовии задолженность по зарплате

Судебные приставы УФССП РФ по Мордовии взыскали с общества с ограниченной ответственностью в пользу 47 сотрудников задолженность по заработной плате в размере около 5 млн рублей.

На основании судебных решений в отношении одной из организаций Мордовии были возбуждены исполнительные производства, в рамках которых судебным приставом-исполнителем применялись меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банке или иной кредитной организации, а также на дебиторскую задолженность.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате была взыскана в полном объеме.

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Источник: r13.fssprus.ru