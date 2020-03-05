В Мордовии был обнаружен труп мужчины, который пропал без вести несколько месяцев назад

В Чамзинке был обнаружен труп мужчины, который несколько месяцев назад пропал без вести.

35-летний Дмитрий Федулкин 27 декабря прошлого года в столовой, расположенной на территории указанного населенного пункта, отмечал новогодние праздники. После завершения мероприятия мужчина отправился домой, но до пункта назначения так и не дошел. В течение двух с лишим месяцев велись поиски Дмитрия Федулкина.

4 марта на одной из улиц Чамзинки труп пропавшего без вести гражданина был обнаружен детьми. Тело мужчины лежало в дренажной канаве.

С целью установления точной причины смерти Дмитрия Федулкина будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm