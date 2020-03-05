Житель Оренбургской области, едва не убивший таксиста в Мордовии, отправится в тюрьму

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 59-летнего жителя Оренбургской области, обвиняемого в покушении на убийство.

В июне минувшего года 59-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на машине такси марки «Лада-Ларгус» в качестве пассажира направлялся из Москвы в Оренбург. На подъезде к селу Аким-Сергеевка Зубово-Полянского района 34-летний водитель транспортного средства включил отопительную печь. 59-летнему пассажиру это не понравилось. Житель Оренбургской области попросил водителя выключить печь, но последний ответил отказом. В итоге между водителем и пассажиром вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений житель Оренбургской области ударил автомобилиста канцелярским ножом в шею. Другие пассажиры после этого утихомирили преступника.

Зубово-Полянский районный суд приговорил жителя Оренбургской области к 6 годам лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанное постановление, обратилась в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным дела признал меру наказания, назначенную районным судом, законной и обоснованной.

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Источник: vs.mor.sudrf.ru