Гороскоп на 6 марта: Овны должны себя порадовать, Раки заслужили небольшой отдых, а Весы смогут легко справиться с эмоциональными проблемами

Овен

Излишнее самокопание Овнов может выбить вас из седла в этот день. Постарайтесь не быть к себе строги, к тому же ваши успехи заслуживают награды – порадуйте себя чем-то приятным.

Телец

Тельцам не стоит выступать в качестве главного критика своей собственной работы, особенно если речь идет о творческих проектах.

Близнецы

В этот день звезды советуют Близнецам больше доверять своим инстинктам. Это позволит вам найти партнера, который поможет реализовать одну из ваших задумок.

Рак

Раки заслужили небольшой отдых после отличного исполнения роли главнокомандующего, который ведется свои войска к победе. Перед решающим штурмом сделайте привал.

Лев

В этот день Львам не следует слишком эмоционально воспринимать вещи, которые, на самом деле, не имеют важного для вас значения.

Дева

Звезды не рекомендуют Девам хвастаться своим всесилием, ведь самый выносливый мул, как правило, несет самый тяжелый груз.

Весы

Весам следует помнить, что не всегда ваш оппонент в споре будет играть честно по отношению к вам. С появившимися эмоциональными проблемами вы должны будете легко справиться.

Скорпион

Отличный и спокойный день обещает быть у Скорпионов, которые смогут просто отдохнуть, расслабиться и не забивать свою голову задачами и проблемами.

Стрелец

Ограничения могут вызвать стресс у Стрельцов, поэтому постарайтесь как можно чаще бывать в обстановке (с друзьями, близкими и родными), когда вы можете говорить то, что думаете.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам найти еще несколько способов выражения своих чувств. Есть ведь не только слова, но и объятия, в которые вы давно не заключали близких вам людей.

Водолей

Водолеи будут по достоинству оценены мужчинами, которые начнут баталии между собой за право находиться с вами рядом. Ваша нежная и чрезвычайно чувствительная натура будет манить, как сундук с сокровищами.

Рыбы

Звезды предостерегают Рыб от попытки проявить свой эгоизм в любой степени и в любом виде, поскольку именно в этот день это будет считаться совершенно недопустимым.

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