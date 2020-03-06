Гороскоп на 7 марта: Овнам, Тельцам и Близнецам придется принять изменения, Девам нужен хороший пиар, а Козерогам придется соблюдать чужие правила

Овен

Сопротивляться чему-то новому будет очень сложно, Овны. Лучше попробуйте принять изменения и использовать предоставляемые ими возможности себе во благо.

Телец

Изменения придут в жизнь Тельцов, которые будут противиться переменам изо всех сил. Правда, в итоге вам придется смириться с реальностью.

Близнецы

Близнецы могут в этот подумать, что вас предали самые близкие вам люди. На самом деле может оказаться, что вы отстаиваете никому не нужные убеждения.

Рак

Звезды советуют Ракам в поиске решения проблемы стать посредником, а не одной из враждующих сторон, тогда ваши руки не будут связаны обязательствами.

Лев

Львы в этот день могут зациклиться на негативе вместо того, чтобы увидеть положительные стороны ситуации. Помните, что ваш мозг не только самый ценный актив, но и ваш худший враг.

Дева

Помогите окружающим увидеть и понять вашу точку зрения на происходящее, Девы, и тогда лагерь ваших сторонников быстро увеличится.

Весы

Звезды советуют Весам держаться в стороне от битвы старого и нового, но следует знать о противниках максимально много, если не все, чтобы пользоваться сильными сторонами обоих.

Скорпион

Скорпионам не следует слепо принимать на веру все новое, передовое и революционное. Постарайтесь найти баланс между новыми и проверенными временем решениями.

Стрелец

В этот день Стрельцам, попавшим в непривычную для себя обстановку, придется зарабатывать уважение окружающих, при этом стоит забывать о юморе и веселье.

Козерог

Не всегда в этой жизни ваши правила, Козероги, будут определять положение вещей. Иногда и вам придется соблюдать правила, установленные другими людьми.

Водолей

В последнее время Водолеи слишком эмоциональны и принимают решения не задумываясь. Звезды советуют изменить эту ситуацию и начать прислушиваться к вашему разуму.

Рыбы

Если вы устанавливаете какие-то правила, Рыбы, то будьте готовы и сами им подчинятся, иначе никто их соблюдать не будет.

Читайте также Гороскоп на март 2020 года: Тельцы завершат творческий проект, одиночество пойдет на пользу Ракам, а Скорпионам лучше начать месяц с отдыха

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами