В УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова

В спортивном комплексе УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова.

Участниками указанных состязаний стали женщины. Сотрудницы должны были выполнить одно упражнение учебных стрельб.

Лучший результат показала начальник контрольно-ревизионного отдела УФСИН РФ по Мордовии Надежда Мурзаева. Второе место заняла старший инспектор организационно-аналитической группы СИЗО-2 Людмила Митрофанова. Третий результат продемонстрировала начальник психологической лаборатории ИК-7 Наталья Устинова.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su