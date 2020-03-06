Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в акции по сдаче крови

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и отдела специального назначения в очередной раз посетили Мордовскую республиканскую станцию переливания крови.

Акция по добровольной сдаче донорской крови и её компонентов для сотрудников УФСИН РФ по Мордовии стала уже традиционной. В мероприятии в этот раз приняли участие 16 сотрудников УИИ и ОСН.

На начальном этапе каждый потенциальный донор сдал анализ, который определил группу крови, наличие в ней антител и уровень гемоглобина. Затем следовала консультация врача, после чего сотрудники прошли в кабинет, где происходил забор крови.

Компенсацию за питание, положенную донорам после сдачи крови и её компонентов, представители ведомства передадут в добровольческую группу «Доброделание», которая помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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Источник: 13.fsin.su