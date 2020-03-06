Руководителя одной из организаций Мордовии оштрафовали за дачу взятки сотруднику исправительной колонии

В Мордовии суд вынес приговор в отношении руководителя организации, обвиняемого в даче взятки сотруднику исправительной колонии.

Руководитель ООО «Компания Ивэкс» перечислил заместителю начальника исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии денежные средства в сумме 109,5 тыс. рублей. Последний за данное вознаграждение должен был обеспечить отбор указанной организации в качестве единственного поставщика товара в исправительное учреждение.

Решением Зубово-Полянского районного суда в отношении руководителя ООО «Компания Ивэкс» была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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Источник: zubovo-polyansky.mor.sudrf.ru