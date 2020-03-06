По иску прокуратуры Мордовии суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики к ГКУ «Фонд имущества» и ООО инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и обязательном возврате данного надела в казну региона.

Основанием оспаривания сделки явилось нарушение требований земельного кодекса, выразившееся в том, что предшествовавший отчуждению земельного участка его перевод из категории особо охраняемых территорий и объектов в земли населенных пунктов был осуществлен без утраты особо ценного значения при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru