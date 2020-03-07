В Саранске суд принял решение о выдворении двух гражданок Таиланда за пределы России

В Саранске суд принял постановление о выдворении за пределы России двух гражданок Таиланда.

Было установлено, что две гражданки Таиланда 37- и 44-леитнего возраста, которые работали в Саранске массажистками, до 28 февраля текущего года должны были выехать из России по причине истечения срока временного пребывания, но иностранки этого не сделали.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении женщин была избрана мера наказания в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы России.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru