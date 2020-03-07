Народные приметы на 8 марта подскажут, какая погода будет наблюдаться в ближайшее время

Народные приметы на 8 марта помогут определить, установится ли в ближайшее время комфортная метеорологическая обстановка.

В былые столетия существовало поверье, пользовавшееся высоким уровнем доверия, которое гласит, что наличие высоких и быстрых облаков в восьмой день весны является признаком того, что на протяжении ближайшего времени установится теплая погода без значительных осадков.

Густой туман в этот день народные приметы называют предвестником ненастного лета. Сороки, улетевшие в лес до 8 марта, сигнализируют о скором потеплении.

В былые времена девушка в восьмой день марта старались приворожить парней, которые им нравились, полагая, что именно эта дата обладает некими мистическими свойствами, способными сделать так, что так называемый предмет обожания ответит взаимностью.