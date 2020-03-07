Гороскоп на 8 марта: представители практически всех знаков окажутся во власти романтики, страсти, любви и безумного желания

Овен

В этот день Овнов ждет романтический вечер с избранником, но вы можете составить программу. Например, посмотреть приятный фильм за ужином.

Телец

Тельцы могут ожидать поступления денег, но они не придут, также вы можете поругаться с другом. Вечер должен несколько скрасить это неудачный день.

Близнецы

Отличный вечер ожидает Близнецов и их избранника. В этот день вы будете просто купаться во внимании и знаках, оказанных вам представителями противоположного пола.

Рак

Ракам в этот день следует выглядеть на все 100, но если сможете быть еще эффектнее, то это даже лучше, ведь вечером у вас намечена романтическая встреча с избранником.

Лев

В этот день Львы также не будут обделены вниманием со стороны романтического партнера, но работа или другие важные дела не позволят вам увидеться до позднего вечера.

Дева

Звезды не уверены, что у Дев в этот день получится встретиться с любимым человеком, поэтому как крайнее средство, которое поможет вам расслабиться, они предлагают шопинг.

Весы

Романтичные от природы Весы в этот день будут больше сосредоточены на физической близости, чем на романтике. Синий и красный цвета вам должны будут подойти.

Скорпион

Страстная натура Скорпионов особенно проявится в этот день, поэтому все ваши действия будут направлены на подготовку интимного вечера со своим избранником.

Стрелец

В этот день Стрельцам, которые не встретили пока что свою половинку, может показаться особенно привлекательным близкий человек или знакомый.

Козерог

Звезды говорят, что в этот день разум Козерогов будет отключен, а вместо него все решения будет принимать романтическая сторона вашей натуры.

Водолей

Прилив физических сил позволит Водолеям начать реализацию давно задуманного проекта, но ваши мысли будут на романтическом свидании с избранником, запланированном на вечер.

Рыбы

Романтика будет витать в окружающем Рыб воздухе, поэтому на вас будут засматриваться на улице представители противоположного пола. Вечером вас ждет незабываемое свидание.

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