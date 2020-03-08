Гороскоп на 9 марта: Близнецам поможет юмор, Девы и Весы ввяжутся в конфликт, а Козерогам потребуется тщательное планирование

Овен

Звезды советуют Овнам хоть на чуть-чуть ослабить контроль над ситуацией и позволить случиться тому, что должно произойти.

Телец

Не все действия Тельцов должны определяться необходимостью или здравым смыслом, иногда можно побыть ребенком и делать то, что хочется.

Близнецы

Этот день будет напряженным для Близнецов, которые, может, и не хотели бы, но будут вынуждены заняться делами. Дожить до вечера помогут юмор и веселье.

Рак

Раки в этот день будут больше мечтать, чем думать об окружающей вас реальности. Посмотрите хороший фильм и возвращайтесь из мира грез и фантазий в настоящую жизнь.

Лев

Звезды советуют Львам в этот день строго следовать составленному заранее плану, но если такового нет, то избегайте любых действий, требующих импровизации.

Дева

В этот день Девы могут стать участником конфликтной ситуации, поэтому будет не лишним умение постоять за себя, свои интересы и убеждения.

Весы

Конфликта, в который ввяжутся Весы в этот день, невозможно было избежать, поэтому возвращайтесь к обдумыванию своих творческих планов сразу по его завершению.

Скорпион

Совесть может заставить Скорпионов в этот день отвратительно себя чувствовать из-за того, что ранее вы соврали близкому или дорогому для вас человеку.

Стрелец

Стрельцам потребуется немало физических сил, чтобы пережить этот день. Вам нужно будет собрать и проанализировать много информации, прежде чем вы сможете решить проблему дня.

Козерог

Работающим с другими людьми Козерогам стоит убедиться, что коллеги на вашей стороне. Тщательно планируйте свои ходы и наберитесь терпения, ведь день будет длинным.

Водолей

Звезды не советуют Водолеям надолго погружаться в мир ваших фантазий, так как вокруг вас будут происходить серьезные процессы, требующие вашего участия.

Рыбы

Непостоянство Рыб сыграет с вами злую шутку в этот день. Вы будете метаться от одного проекта к другому, поскольку вам интересно все, но другие люди будут из-за этого злиться.

Читайте также Гороскоп на март 2020 года: Тельцы завершат творческий проект, одиночество пойдет на пользу Ракам, а Скорпионам лучше начать месяц с отдыха

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами