Гороскоп на 10 марта: Овнам предстоит сделать выбор, Девам нужно мыслить глобально, а Скорпионы могут получить травму

Овен

Овнам в этот день будет представлен выбор, либо рискнуть, либо оставаться в тишине, покое и уюте, но в случае успеха ваша жизнь может сильно улучшиться.

Телец

Звезды уверены, что Тельцам всегда нужно быть на высоте, поскольку именно на вас равняются многие молодые люди, которые никогда не скажут об этом вслух.

Близнецы

В этот день Близнецам будет лучше сойти с проторенной дорожки и посмотреть на препятствия, которые преграждают вам путь, с другой стороны.

Рак

Иногда решения следует принимать не мозгом, а сердцем, уверяют Раков звезды. В этот день вам лучше прислушаться к своему внутреннему чутью, а не голосу разума.

Лев

Отведенные для составления планов сроки вышли, Львы, и теперь пришло время действовать. Если потребуется, то ваши действия должны быть агрессивными и жесткими.

Дева

Девам в этот день следует мыслить глобально, избегая размышлений о различных мелких проблемах. Чтобы двигаться вперед, вам нужно увидеть картину в целом.

Весы

В этот день Весы могут осознать, что текущий род занятий никак вас не приближает к осуществлению мечты всей вашей жизни.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов о том, что в этот день высока вероятность получения травм, поэтому следует быть предельно осторожными.

Стрелец

Энергия Стрельцов будет приходить волнами, поэтому в один момент вы будете готовы свернуть горы, а уже через несколько минут станете вялыми и уставшими до следующей волны.

Козерог

В этот день Козероги могут стать объектом всеобщих нападок, поэтому постарайтесь хотя бы не обострять уже существующие проблемы, иначе вам не отбиться от толпы.

Водолей

Звезды говорят, что Водолеям обязательно стоит участвовать во всех спорах и диспутах, отстаивая то, во что вы верите.

Рыбы

Прилив сил у Рыб может вылиться в желание поспорить с окружающими, но только нельзя допустить, чтобы это были ваши близкие, иначе можете вы их обидеть.

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