В Саранске прошел семинар, направленный на предупреждение нарушений в сфере оборота прекурсоров

В Саранске прошел семинар по вопросам соблюдения юридическими лицами обязательных требований законодательства в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

В указанном мероприятии приняли участие представители АО «Медоборудование», ООО «ВКМ-Сталь», ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных», ЗАО «Электровыпрямитель–ЗСП», МП городского округа Саранск «Детская пищевая станция».

До участников семинара были доведены требования, установленные законодательством по учету и хранению прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

Отдельное внимание было уделено теме основных нарушений, выявляемых в ходе проведения плановых выездных проверок юридических лиц.

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Источник: 13.мвд.рф