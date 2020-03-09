Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии провели профилактические мероприятия в жилом секторе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов на территории села Большое Игнатово, города Ардатов и населенного пункта Атяшево провели профилактические мероприятия в жилом секторе.

С каждым жителем индивидуально проводилась профилактическая беседа на противопожарную тематику. Особенное внимание было уделено гражданам, находящимся в опасном социальном положении, многодетным семьям и одиноким пенсионерам.

В общей сложности было посещено 85 домовладений, среди населения было распространено порядка 130 памяток с правилами поведения при пожаре.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru