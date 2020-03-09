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В Саранске прошла лекция-выставка под названием «Жизнь человека до рождения. Взгляд через призму поколений»

В Саранске прошла лекция-выставка под названием «Жизнь человека до рождения. Взгляд через призму поколений»

На базе образовательных учреждений среднего звена (факультет СПО МГПИ им.М.Е.Евсевьева, ГБПОУ РМ «СЭМК», ГБПОУ РМ «СТСУиПТ») комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района Саранска совместно с ГБУЗ РМ «Родильный дом» и АНО «Центр по восстановлению социальных связей «Альтернатива» провели лекцию-выставку под названием «Жизнь человека до рождения. Взгляд через призму поколений».

Указанное мероприятия проводилось в рамках санитарно-просветительской работы по охране здоровья женщин, а также с целью ознакомления населения с историей развития акушерско-гинекологической помощи в России.

Присутствующим были представлены на обозрение плакаты соответствующей тематики, литература и фотовыставка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru